Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что если президент РФ Владимир Путин добьется успеха, это приведет к потере значимости принципов Устава ООН. Такое заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине.

«Если Путин не потерпит поражение, мир окажется в условиях, где принципы Устава ООН утратят значение, а государственные границы станут менее защищенными», — подчеркнул Лэмми. Он добавил, что успех военных действий России вдохновит другие страны на новые «империалистические войны».

Министр отметил, что Москва продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, стремясь «погрузить страну во тьму». По его словам, Россия начала получать помощь от Северной Кореи и Ирана, включая баллистические ракеты. В ответ Великобритания ввела санкции против иранской авиакомпании Iran Air и судоходной компании IRISL.

«Путин реагирует только на силу. Необходимо действовать решительно и объединенно ради мира и безопасности», — подчеркнул Лэмми, заверив, что Лондон будет противостоять действиям России.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что украинцы уже тысячу дней противостоят российским атакам, несмотря на разрушения инфраструктуры, оставляющие миллионы людей без воды и отопления.

Гринфилд раскритиковала Россию за вето на резолюцию по гуманитарной помощи Судану, обвинив Москву в «лицемерии и лжи». Она также назвала поддержку российской армии северокорейскими военными «беспрецедентной» и напомнила, что это нарушает резолюции Совбеза ООН.

США, по словам постпреда, в ближайшие дни объявят о новой поддержке для Украины. Гринфилд подчеркнула, что защита демократии и прав человека должна быть приоритетом мирового сообщества, а не зависеть от решений одного лидера.