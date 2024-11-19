Избранный президент Дональд Трамп хочет использовать вооруженные силы для массовых депортаций нелегальных мигрантов. Для этого политик готовится объявить «чрезвычайное положение». Первыми об этом сообщили прореспубликанские телеведущие Fox News, затем новость о планирующихся высылках подтвердил и сам Трамп в своей соцсети Truth Social.

Этот шаг подчеркивает его приверженность агрессивной иммиграционной политике, которая легла в основу его кампании 2024 года. Трамп уже прибегал к чрезвычайному положению в 2019 году — тогда он использовал его для строительства стены на границе с Мексикой, несмотря на противодействие Конгресса.

Закон о чрезвычайных ситуациях может предоставить Трампу широкие полномочия по мобилизации федеральных ресурсов, включая военные активы.

Масштаб плана огромен: он нацелен на примерно 11 млн нелегальных мигрантов в США. Трамп пообещал уделять приоритетное внимание лицам с криминальным прошлым, пообещав запустить «крупнейшую в американской истории программу депортации преступников». Однако в связи с масштабами операции вырисовываются серьезные логистические проблемы.

Трамп предложил ссылаться на Закон об иностранных врагах 1798 года, который предусматривает высылку иностранных граждан, связанных с враждебными государствами. В эту категорию подпадают, например, граждане России, Китая и КНДР — страны, которые Трамп расценивает как враждебные. Хотя это беспрецедентно для внутреннего иммиграционного правоприменения, новоизбранный президент и его советники утверждают, что это укрепит их правовые позиции.

Стивен Миллер, ключевой помощник Трампа, предположил, что построенные военными центры содержания под стражей могут служить плацдармом для депортаций. Критики, однако, поставили под сомнение конституционность прекращения гражданства по праву рождения и других мер, изложенных в плане Трампа.

Помимо массовых депортаций, Трамп планирует блокировать финансирование городов-убежищ, восстанавливать запреты на поездки лицам из мусульманских стран и не позволять просителям убежища оставаться в США во время рассмотрения дел.