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Россия готовится к ядерным взрывам?
В России впервые запущено серийное производство мобильных укрытий «КУБ-М», способных защитить от ядерных взрывов, химических угроз и природных катастроф
Россия готовится к ядерным взрывам?
«КУБ-М» / Фото: МЧС РФ / Others
19 ноября 2024 г.

В России началось серийное производство мобильного укрытия «КУБ-М». Об этом 18 ноября сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и ЧС (ВНИИ ГОЧС). Производственные мощности размещены в городе Дзержинске Нижегородской области.

Согласно заявлению НИИ, укрытие предназначено для защиты людей от широкого спектра угроз, включая природные катастрофы и техногенные аварии.

Разработчики утверждают, что «КУБ-М» способен защитить людей на протяжении 48 часов от ударной волны и светового излучения ядерного взрыва, проникающей радиации, радиоактивного загрязнения, а также от фугасных и осколочных поражений. Укрытие обеспечивает защиту от падения строительных обломков, пожаров и опасных химических веществ.

Стандартная версия укрытия состоит из двух модулей: основного помещения на 54 человека и технического блока. Вместимость может быть увеличена за счет дополнительных модулей.

Производители подчеркнули, что укрытие легко транспортируется и подключается к существующим инженерным коммуникациям.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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