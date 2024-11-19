Обновленная ядерная доктрина России допускает использование ядерного оружия в случае угрозы суверенитету России или Беларуси, а также в ответ на применение Украиной западных неядерных ракет против территории РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что ядерное сдерживание направлено на гарантии возмездия в случае нападения на Россию или ее союзников. Он отметил, что доктрина охватывает ситуации, при которых агрессия с использованием обычного вооружения может создать критическую угрозу территориальной целостности или суверенитету России и Беларуси.

Особое внимание российские военные уделяют сообщениям о поставках США ракет ATACMS, которые, как предполагается, могут быть использованы для ударов по Курской области. Песков подчеркнул, что ситуация внимательно отслеживается.

«Агрессия против РФ со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение. Это тоже очень важный параграф», — сказал Песков.

Напомним, что Владимир Путин недавно утвердил указ, обновляющий Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.