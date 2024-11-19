ПОЛИТИКА
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Кремль: За ударами по территории РФ последует ядерный ответ
Обновленная ядерная доктрина России допускает ядерный ответ на использование Украиной западных неядерных ракет, заявил Дмитрий Песков
Кремль: За ударами по территории РФ последует ядерный ответ
Обновленная доктрина предполагает, что основанием для нанесения ядерного удара может стать «агрессия против РФ» / Фото: Reuters
19 ноября 2024 г.

Обновленная ядерная доктрина России допускает использование ядерного оружия в случае угрозы суверенитету России или Беларуси, а также в ответ на применение Украиной западных неядерных ракет против территории РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что ядерное сдерживание направлено на гарантии возмездия в случае нападения на Россию или ее союзников. Он отметил, что доктрина охватывает ситуации, при которых агрессия с использованием обычного вооружения может создать критическую угрозу территориальной целостности или суверенитету России и Беларуси.

Особое внимание российские военные уделяют сообщениям о поставках США ракет ATACMS, которые, как предполагается, могут быть использованы для ударов по Курской области. Песков подчеркнул, что ситуация внимательно отслеживается.

«Агрессия против РФ со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение. Это тоже очень важный параграф», — сказал Песков.

Напомним, что Владимир Путин недавно утвердил указ, обновляющий Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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