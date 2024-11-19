Администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против трех частных израильских компаний, причастных к строительству поселений на оккупированном Западном берегу. Это первый случай, когда санкции коснулись строительных компаний, участвующих в расширении поселений.

Как заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, под санкции попала компания Amana — «крупнейшая организация, занимающаяся развитием поселений и незаконных форпостов», а также строительные компании Binyanei Bar Amena и Eyal Hari Yehuda.

«Мы вновь призываем правительство Израиля принять меры и привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за насилие, принудительное перемещение и отчуждение частных земель или причастен к этому», — подчеркнул Миллер.

Министерство финансов США установило срок для завершения финансовых операций с этими компаниями до 10 января — за 10 дней до вступления Трампа в должность.

Израильское лобби поселенцев и правительство Нетаньяху рассчитывают, что избранный президент Дональд Трамп отменит указ Байдена о насилии со стороны поселенцев и, как следствие, все санкции, введенные за последние 10 месяцев. Отмена санкций может стать одним из первых внешнеполитических решений Трампа.

Также под санкции попали три физических лица: Шабтай Кошлевский за деятельность в организации Hashomer Yosh, Итамар Йехуда Леви за роль в строительной компании Eyal Hari Yehuda и Зохар Саба за угрозы и акты насилия в отношении палестинцев.