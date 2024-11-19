Правительство Великобритании сохранило лицензии на экспорт оружия в Израиль, включая компоненты для истребителей F-35. Лондон был вынужден пойти на этот шаг под давлением США и НАТО, пишут британские СМИ.

Правительство Кира Стармера решило отдать приоритет отношениям с НАТО и доверию Вашингтона, а не опасениям по поводу потенциальных нарушений международного гуманитарного права.

В сентябре текущего года Великобритания приостановила действие 30 лицензий на экспорт оружия в Израиль из-за риска их использования в нарушениях гуманитарного права, особенно в секторе Газа. Однако Лондон решил сделать исключения для компонентов F-35, имеющих решающее значение для международной программы стоимостью $15 млрд. В сделке участвуют 20 стран, включая Израиль и США.

Представители Министерства обороны Британии утверждали, что прекращение экспорта, связанного с F-35, может нанести ущерб международной безопасности и «‎ослабить сплоченность НАТО в критический момент‎».

Как именно отказ от поставок оружия Израилю, который не входит в НАТО, снизит сплоченность альянса — власти Британии не раскрыли.

Палестинская правозащитная группа «Аль-Хак» и базирующаяся в Великобритании Глобальная сеть правовых действий (Glan) оспаривают избирательную приостановку действия лицензий со стороны Великобритании. Адвокаты «Аль-Хак» утверждают, что решение правительства ошибочно, обвиняя его в игнорировании доказательств нарушений Израилем прав человека в секторе Газа.

По состоянию на сентябрь Британия оставила в силе 361 лицензию на экспорт оружия в Израиль. Из них только 34 были признаны «красными лицензиями» на предметы, потенциально используемые в военных операциях, включая компоненты боевых самолетов и оборудование для наведения на цель. Пять из них были связаны с экспортом F-35.

Ясмин Ахмед, директор Human Rights Watch в Великобритании, раскритиковала правительство за то, что оно ставит контракты выше жизней палестинских гражданских лиц, назвав это решение «шокирующим».