Иран решил попробовать помириться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Власти Ирана показали готовность к диалогу с администрацией республиканца, пишет Financial Times (FT).

Заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи в беседе с газетой подчеркнул готовность Тегерана к переговорам, но предупредил, что принуждение не приведет к уступкам.

Трамп в предвыборных речах пообещал вернуть стратегию «максимального давления» на Иран и восстановить санкции против иранской нефти.

Тахт-Раванчи выделил ядерное соглашение 2015 года как потенциальную основу для будущих переговоров при условии, что США вернутся к своим обязательствам. Он подтвердил готовность Ирана к взаимным шагам, но предупредил: жесткая позиция встретит равное сопротивление.

«Мы выступаем за переговоры, но не уступим угрозам», — подчеркнул дипломат.

Президент Ирана, реформатор Масуд Пезешкиан, избранный в июле, ранее заявил, что выступает за разрешение ядерного кризиса и ослабление санкций. Однако сторонники жесткой линии в Иране, выступающие против ядерной сделки с Западом, сохраняют серьезное влияние, что может усложнить дипломатические усилия.

Экономика Ирана, уже ослабленная санкциями, столкнется с дополнительными проблемами, если Трамп возобновит усилия по снижению экспорта нефти до нуля. Однако Тахт-Раванчи преуменьшил эти угрозы, сославшись на увеличение продаж нефти, особенно в Китай.

«Максимальное давление на нефтяном рынке снова потерпит неудачу», — заверил дипломат.

Возвращение Трампа, известного своей ястребиной политикой в отношении Тегерана, вызывает опасения по поводу прямого столкновения США и Ирана. Во время своего первого срока Трамп вышел из ядерной сделки, ввел санкции и приказал убить генерала Касема Сулеймани. Недавние авиаудары Израиля по иранским целям еще больше обострили напряженность.

Тегеран по-прежнему привержен поддержке своих союзников по «Оси сопротивления», включая группы, враждебные Израилю. Тахт-Раванчи предупредил: Иран не стремится к войне, но готов постоять за себя.