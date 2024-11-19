С 15 ноября 2024 года в Узбекистане вступили в силу поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства». Данные изменения усилили контроль над пребыванием иностранцев, угрожающих интересам государства.

Теперь в «Список иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывание которых в Узбекистане признано неприемлемым», будут вноситься те, кто призывает к действиям, угрожающим суверенитету, территориальной целостности или безопасности Узбекистана. Также в список попадут лица, провоцирующие межнациональную и религиозную вражду или дискредитирующие честь и достоинство узбекского народа.

Людям, включенным в этот список, будет запрещено въезжать в Узбекистан, открывать банковские счета, покупать недвижимость, участвовать в приватизации и вступать в финансовые отношения. Нарушители, не покинувшие страну в течение 10 дней после уведомления, будут принудительно выдворены, а их право на проживание аннулируется.

Решения о включении в список принимаются уполномоченными органами или парламентскими структурами — Кенгашами Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса. Срок пребывания в списке может продлеваться до пяти лет, если причины для внесения не будут устранены.

В течение последнего года ряд известных россиян, включая Захара Прилепина, Михаила Смолина, Михаила Делягина, Евгения Федорова и Петра Толстого, вызвали недовольство узбекской общественности своими высказываниями и заявлениями. В результате в Узбекистане стали звучать призывы к властям запретить въезд таким лицам в страну.