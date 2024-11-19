ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
ATACMS добрались до российской земли
Минобороны РФ подтвердило первое применение американских ATACMS против военного объекта в Брянской области. Госдеп признал разрешение на атаки
ATACMS добрались до российской земли
Минобороны РФ подтвердило первое применение американских ATACMS против военного объекта в Брянской области / Фото: Reuters / Others
19 ноября 2024 г.

В ночь на 19 ноября ВСУ впервые применили американские ракеты ATACMS для удара по территории России. Минобороны РФ подтвердило атаку шести ракет по военному объекту в Брянской области. По данным ведомства, пять ракет были сбиты системами ПВО, одна получила повреждения.

«Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта, на месте падения возник пожар, но его оперативно ликвидировали. Жертв и разрушений в результате атаки ВСУ нет», – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ первоначально заявил об атаке на склад вооружений, а «РБК-Украина» со ссылкой на источники подтвердило, что удар был нанесен ракетами ATACMS, однако позже украинский «24 телеканал» сообщил, что военное руководство «не располагает информацией об этом ударе».

Представитель Госдепартамента США Брайан Николс фактически подтвердил, что Вашингтон разрешил Украине атаковать российскую территорию с помощью ракет ATACMS. По данным американских СМИ, изначально удары были разрешены только по Курской области, хотя официально география применения ракет не уточнялась.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us