В ночь на 19 ноября ВСУ впервые применили американские ракеты ATACMS для удара по территории России. Минобороны РФ подтвердило атаку шести ракет по военному объекту в Брянской области. По данным ведомства, пять ракет были сбиты системами ПВО, одна получила повреждения.

«Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта, на месте падения возник пожар, но его оперативно ликвидировали. Жертв и разрушений в результате атаки ВСУ нет», – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ первоначально заявил об атаке на склад вооружений, а «РБК-Украина» со ссылкой на источники подтвердило, что удар был нанесен ракетами ATACMS, однако позже украинский «24 телеканал» сообщил, что военное руководство «не располагает информацией об этом ударе».

Представитель Госдепартамента США Брайан Николс фактически подтвердил, что Вашингтон разрешил Украине атаковать российскую территорию с помощью ракет ATACMS. По данным американских СМИ, изначально удары были разрешены только по Курской области, хотя официально география применения ракет не уточнялась.