Суд Гонконга вынес приговор 45 лидерам демократических протестов, которые проходили на острове летом 2019 года. Об этом сообщила газета The New York Times.

Обвиненные в сговоре с целью свержения власти оппозиционеры получили тюремные сроки от четырех до десяти лет. Самое суровое наказание — 10 лет лишения свободы — назначили 60-летнему Бенни Таю, профессору юриспруденции Университета Гонконга.

28-летний Джошуа Вонг, один из ключевых лидеров протестов, был приговорен к четырем годам и восьми месяцам заключения. Суд сократил его срок на треть из-за признания вины.

Среди остальных подсудимых 20 человек получили от пяти до семи лет заключения, 24 активистам дали по четыре года. Двоих фигурантов суд оправдал.

Этот процесс стал крупнейшим делом, связанным с законом о национальной безопасности, принятом в 2020 году на фоне протестов. Закон позволил властям жестко разогнать демонстрации, начавшиеся в июне 2019 года из-за предложенного законопроекта об экстрадиции граждан Гонконга на материковый Китай. Несмотря на отмену законопроекта, протесты продолжались.

Бенни Тай сыграл ключевую роль, разработав систему праймериз для оппозиции перед местными выборами 2020 года. Власти назвали эту инициативу попыткой подорвать политическую систему Гонконга. Вскоре после принятия закона о госбезопасности лидеры протестов были массово задержаны.