ПОЛИТИКА
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Французские фермеры блокируют дороги в знак протеста против соглашения между ЕС и странами Меркосур
Французские фермеры блокируют дороги и устраивают пожары на юге Франции в связи с возможным подписанием соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, в состав которого входят Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай и Боливия. Сообщается, что за акциями протеста стоят профсоюзы сельскохозяйственной промышленности и фермеры FNSEA и Jeunes Agriculteurs.
Французские фермеры блокируют дороги в знак протеста против соглашения между ЕС и странами Меркосур / Others
19 ноября 2024 г.
Истории
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