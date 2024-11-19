Французские фермеры блокируют дороги в знак протеста против соглашения между ЕС и странами Меркосур

Французские фермеры блокируют дороги и устраивают пожары на юге Франции в связи с возможным подписанием соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, в состав которого входят Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай и Боливия. Сообщается, что за акциями протеста стоят профсоюзы сельскохозяйственной промышленности и фермеры FNSEA и Jeunes Agriculteurs.