ВОЙНА В УКРАИНЕ
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В Украине поддержка мирных переговоров превысила 50%
Согласно опросам Gallup от августа и октября, впервые за переговорный процесс «в ближайшее время» выступают более половины украинцев
В Украине поддержка мирных переговоров превысила 50%
Фото: Reuters / Others
19 ноября 2024 г.

После более чем двух лет полномасштабного конфликта с Россией, усталость от войны среди украинцев продолжает нарастать. Согласно последним опросам Gallup, проведенным в августе и октябре 2024 года, 52% украинцев считают, что стране следует как можно скорее начать переговоры о мире. Напротив, 38% выступают за продолжение войны до победы.

Этот сдвиг в общественном мнении стал значительным изменением с начала вторжения России в феврале 2022 года. Тогда подавляющее большинство — 73% украинцев — выступали за продолжение борьбы. В 2023 году этот показатель снизился до 63%, однако более чем вдвое превосходил долю сторонников мирных переговоров (27%). Сегодня же впервые зафиксировано, что большинство предпочитают переговорный путь.

Усталость от войны ощущается во всех частях Украины. Даже в регионах, наиболее удаленных от фронта, таких как Киев и западные области, поддержка войны упала на 39 и 40 процентных пунктов соответственно. В восточных областях, наиболее пострадавших от боевых действий, 63% жителей выступают за мир, а только 27% хотят продолжать войну.

Среди тех, кто поддерживает мирные переговоры, 52% считают, что Украина должна быть готова к территориальным уступкам ради прекращения войны. В то же время 38% выступают против таких шагов. Даже среди сторонников борьбы до победы представление о «победе» меняется: если в 2022–2023 годах 92–93% считали, что победа означает возвращение всех территорий, включая Крым, то в 2024 году этот показатель снизился до 81%.

Украинцы, предпочитающие переговоры, чаще выражали доверие к странам ЕС (70%) и Великобритании (63%) в вопросах мирного урегулирования, нежели к США, независимо от того, кто стал бы президентом — Дональд Трамп или Камала Харрис. При этом половина сторонников переговоров все же допускают значительную роль США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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