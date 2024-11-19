Более 200 детей погибли и свыше 1100 получили ранения в Ливане за последние два месяца, сообщает ЮНИСЕФ. С конца сентября 2024 года, когда Израиль начал масштабное наступление, конфликт в Ливане перешел в фазу тотальной войны, усугубляя гуманитарный кризис.

«Дети Ливана стали жертвами насилия, которое можно было бы остановить, но этого не происходит. Их гибель становится молчаливо приемлемой нормой ужаса», — заявил представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер на пресс-брифинге в Женеве.

Элдер также отметил пугающее сходство между конфликтами в Ливане и Газе, где, по данным, значительная часть из более чем 43 тыс. погибших за последние 13 месяцев — дети.

«В Ливане, как и в Газе, невыносимое тихо превращается в приемлемое», — добавил он.

ЮНИСЕФ оказывает детям Ливана психосоциальную поддержку, а также предоставляет медицинские препараты, питание и предметы первой необходимости для тех, кто был вынужден покинуть свои дома. Однако масштабы кризиса требуют более решительных действий со стороны международного сообщества.

Элдер отказался указать конкретных виновников насилия, отметив лишь, что ситуация очевидна тем, кто следит за событиями через СМИ.