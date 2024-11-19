Испания объявила о планах легализовывать до 300 тыс. мигрантов ежегодно в течение следующих трех лет. Это решение связано с необходимостью расширить трудовые ресурсы на фоне старения населения, заявила министр миграции Эльма Саис на пресс-конференции.

«Испания должна выбрать между открытой, процветающей страной или закрытой и бедной. Мы выбрали первое», — сообщила Саис прессе во вторник.

По ее словам, стране требуется до 300 тыс. новых налогоплательщиков в год, чтобы поддерживать социальное благосостояние.

Новая реформа значительно упрощает получение разрешений на работу и проживание. Она позволяет мигрантам регистрироваться как самозанятые или наемные работники, а также предоставляет дополнительные трудовые гарантии.

Кроме того, для соискателей работы продлевается срок визы с трех до двенадцати месяцев, а студенты смогут работать до 30 часов в неделю.

Испанская экономика, самая быстрорастущая в ЕС, во многом обязана мигрантам, особенно из Латинской Америки. В третьем квартале 2024 года ВВП страны вырос на 3,4% в годовом исчислении. Согласно Fitch Ratings, миграционный прирост в 2022 году превзошел показатели за предыдущие десять лет, что позволило увеличить долю трудоспособного населения и сгладить последствия старения местного населения.

Несмотря на позитивные экономические эффекты, общественное мнение в Испании разделилось. По данным опроса от 40dB, 57% испанцев считают, что уровень иммиграции в стране слишком высок. При этом 54% респондентов полагают, что доля мигрантов превышает официальные данные, согласно которым иностранцы составляют 18,5% населения.