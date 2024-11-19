Бразильская полиция арестовала четверых военнослужащих, участвовавших в охране саммита G20, по подозрению в участии в заговоре с целью государственного переворота и убийства избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в 2022 году.

По данным федеральной полиции, задержанные были частью группы, планировавшей предотвратить вступление Лулы в должность после его победы на президентских выборах в октябре 2022 года. Планировалось совершить покушение на Лулу, его вице-президента и судью Верховного суда 15 декабря 2022 года, за несколько недель до инаугурации.

Обвиняемые, большинство из которых — военные со специальной подготовкой, якобы обладали «продвинутыми военными навыками» и намеревались организовать переворот. Их действия могли быть квалифицированы как попытка насильственного свержения правительства, участие в заговоре и принадлежность к преступной организации.

Аресты произошли на фоне саммита G20, проходящего в Рио-де-Жанейро. В числе задержанных также оказался полицейский. Федеральная полиция подчеркнула, что аресты являются частью расследования событий, связанных с попытками помешать Луле занять пост президента.

В январе 2023 года, спустя неделю после инаугурации Лулы, тысячи сторонников его оппонента, бывшего президента Жаира Болсонару, устроили штурм правительственных зданий в Бразилиа. Эти события привели к многочисленным расследованиям, которые продолжаются до сих пор.

Победа Лулы над Болсонару в 2022 году усилила поляризацию в Бразилии. Заговор, названный «Зеленый и желтый кинжал» в честь цветов национального флага, стал еще одним примером напряженной политической обстановки и попыток подорвать демократические процессы.

Расследование продолжается, и власти стремятся не только привлечь виновных к ответственности, но и предотвратить подобные угрозы в будущем.