Маори против правительства: крупнейший протест Новой Зеландии!

Десятки тысяч человек вышли на улицы Веллингтона, чтобы выразить протест против законопроекта, который, по мнению активистов, угрожает правам коренного народа Новой Зеландии — маори. Эти права были гарантированы в 1840 году в Договоре Вайтанги, который стал основополагающим документом в защите культуры и суверенитета маори. Протесты стали крупнейшей демонстрацией в поддержку прав маори за последние годы. Для многих это событие символизировало возрождение и укрепление культуры маори, а также напоминание о важности соблюдения исторических обязательств перед коренным народом. Активисты призвали правительство учитывать мнение маори и подчеркнули, что такие инициативы подрывают доверие между народом и властями. Несмотря на малую вероятность принятия законопроекта, он вызвал широкий общественный резонанс, поднимая вопросы о роли коренного народа в современной политике Новой Зеландии. Многие считают, что подобные инициативы необходимо обсуждать с участием представителей маори, чтобы избежать конфликта и поддерживать культурное наследие страны.