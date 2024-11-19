ПОЛИТИКА
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В Германии рассмотрят поставку дальнобойных Taurus для Украины
В парламенте ФРГ ожидается голосование по поводу отправки Украине дальнобойных ракет, просьбы о которой ранее неоднократно отклоняло правительство Олафа Шольца
В Германии рассмотрят поставку дальнобойных Taurus для Украины
Фото: AP / Others
19 ноября 2024 г.

Свободная демократическая партия Германии (FDP) намерена инициировать голосование в Бундестаге по вопросу о поставках крылатых ракет дальнего радиуса действия Taurus Украине, которые ранее были отвергнуты канцлером Олафом Шольцем. Об этом сообщил глава фракции FDP Кристиан Дюрр.

«Правительство США действует решительно, позволив Украине использовать ракеты ATACMS. Теперь Германия должна последовать этому примеру и предоставить Украине Taurus», — заявил политик в интервью немецкому агентству DPA.

Лидер партии Кристиан Линднер также выразил критику в адрес канцлера. В своем посте на платформе X он написал: «Канцлер всегда предупреждал о недопустимости одиночных действий. Теперь он оказался в изоляции. США и другие страны уже делают шаги вперед. Германия должна присоединиться».

Партия планирует внести соответствующий запрос в Бундестаг на следующей пленарной неделе, добиваясь пересмотра позиции Берлина по этому вопросу.

FDP в настоящее время имеет 91 место в Бундестаге, который состоит из 735 депутатов, что составляет около 12,4% от общего числа мест в парламенте.

Украина неоднократно обращалась к Германии с просьбой предоставить эти дальнобойные ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 500 км.

Хотя США, Великобритания и Франция уже предоставили Украине аналогичные ракеты — ATACMS и Storm Shadow/SCALP-EG, — правительство Германии, возглавляемое Шольцем, выражало опасения, что это приведет к эскалации конфликта, особенно в контексте ударов по территории РФ.

Ракеты Taurus превосходят Storm Shadow и ATACMS по дальности (500 км против 300 км, хотя некоторые версии ATACMS стреляют и дальше) и технологии наведения. Taurus используют более сложную систему навигации и уклонения от ПВО и предназначены для высокоточных ударов по сильно защищенным и глубоко расположенным целям, включая бункеры.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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