Совбез ООН назначил голосование по резолюции о прекращении огня в Газе. Голосование состоится в среду в 10:00 по местному времени в Нью-Йорке.

Последняя резолюция, выдвинутая 10 избранными членами СБ ООН, требует «немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня» между Израилем и ХАМАС.

В число поддержавших резолюцию членов входят Алжир, Эквадор, Гайана, Япония, Мальта, Мозамбик, Южная Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Швейцария.

Текст все еще может быть заблокирован США, одним из пяти неизбираемых членов, имеющих право накладывать вето на резолюции, по данным Security Council Report — СМИ, которое следит за работой Совбеза.

С октября прошлого года СБ ООН уже проголосовал по 11 резолюциям, связанным с войной в Газе. Лишь четыре из этих резолюций были приняты.

Израиль продолжает жестокие военные действия в секторе Газа, несмотря на резолюцию Совбеза ООН, требовавшую немедленного прекращения огня.

По данным местных органов здравоохранения, с тех пор погибли почти 44 тыс. палестинцев, в основном женщины и дети, и еще около 100 тыс. были ранены.

Продолжающаяся блокада палестинского эсклава, большая часть которого лежит в руинах, привела к острой нехватке продовольствия, чистой воды и медикаментов.