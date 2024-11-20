Во вторник турецкий ударный БПЛА самолетного типа Bayraktar TB3 вошел в историю мировой авиации, став первым дроном, успешно совершившим взлет и посадку на корабле с короткой взлетно-посадочной палубой.

«Bayraktar TB3 вошел в историю как первый беспилотный летательный аппарат, который успешно взлетел и приземлился на авианосце с короткой палубой TCG Anadolu», — сообщила компания-производитель Baykar.

Министерство обороны Турции отметило это достижение как исполнение «долгожданных мечтаний», подчеркнув его значимость для национальной оборонной промышленности.

Генеральный директор Baykar Халук Байрактар поблагодарил турецких инженеров, высоко оценил их вклад в развитие технологий.

«Этот успех — результат многолетнего труда и инновационного подхода наших специалистов», — добавил он.

Производство Bayraktar TB3 в промышленных масштабах началось в октябре 2024 года, а первые поставки на экспорт ожидаются уже через шесть месяцев.

TB3, разработанный компанией Baykar, прошел более 700 часов летных испытаний, включая впечатляющий непрерывный 32-часовой полет в декабре 2023 года, в ходе которого дрон преодолел 5 700 километров.

Флагманские беспилотники компании, такие как Bayraktar TB2 и Akıncı, уже широко известны на мировом рынке оборонной техники благодаря своей технологической продвинутости и высокой эффективности в боевых условиях.