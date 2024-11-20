Президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию пересмотреть свою позицию по вопросу поставок дальнобойных ракет Украине. Это произошло сразу после того, как президент России Владимир Путин объявил о новой ядерной доктрине РФ.

Измененная доктрина, обнародованная после решения Белого дома о ракетах, снижает порог применения ядерного оружия.

Зеленский отметил: на фоне «‎ядерного позерства»‎ Москвы необходимо, чтобы Германия присоединилась к своим союзникам в укреплении военного потенциала Украины.

«После заявлений Путина о ядерном оружии Германии пора поддержать это критически важное решение (о передаче Киеву дальнобойного оружия)», — заявил Зеленский. Он добавил, что такие меры необходимы для ослабления военного потенциала России.

19 ноября Госдеп официально подтвердил, что США разрешили Украине использовать поставленные ракеты ATACMS для нанесения ударов по российской территории. Это вызвало резкую критику со стороны Москвы. МИД России предупредил, что любые такие удары будут рассматриваться как прямое участие Вашингтона в конфликте.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор сопротивлялся призывам поставить Украине крылатые ракеты Taurus, ссылаясь на опасения, что удары по Москве могут вовлечь Германию в войну. Шольц остается непреклонным, несмотря на растущее давление со стороны союзников и оппозиционных политиков. Однако министр иностранных дел Анналена Бербок приветствовала решение США разрешить Украине более широкое использование своего оружия, что соответствует более широкой европейской поддержке Киева.

Между тем вице-канцлер Роберт Хабек дал понять, что готов изменить позицию Германии, если станет канцлером. Правящая коалиция ФРГ распалась в начале ноября, новые парламентские выборы предварительно пройдут в марте следующего года.

Фаворитов в кресло канцлера три — это действующий канцлер Олаф Шольц, его министр обороны Борис Писториус (который обходит по всем рейтингам Шольца) и лидер ХДС Фридрих Мерц. Первые двое выступают против передачи Украине дальнобойного оружия, а Мерц заявил, что готов рассмотреть этот вопрос.