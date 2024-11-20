Украинские беспилотники 19 ноября ударили по двум заводам в Белгородской и Воронежской областях. Предприятия принадлежат крупным российским производителям продуктов питания «Эфко» и «Виола». Согласно официальным заявлениям, в результате ударов был нанесен незначительный ущерб, пострадавших нет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и его коллега из Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердили атаку дронов, подчеркнув, что целью атак были исключительно гражданские предприятия. Гладков сообщил, что обломки сбитых беспилотников повредили производственные площади в Алексеевском районе.

Как уточняет газета РБК, оба завода производят исключительно продукты питания и не представляют военной угрозы для Украины. Так, «‎Эфко»‎ сообщил, что в результате атаки пострадала линия производства майонеза. Компания подтвердила, что два ее объекта, в том числе один в Воронежской области, получили повреждения в результате атак беспилотников.

«Оценивается размер материального ущерба. Самое главное, пострадавших нет», — сообщила пресс-служба «Эфко».

В Белгородской области беспилотники нанесли удар по молочному комбинату «Виола». Предварительные оценки выявили незначительные повреждения завода, известного производством йогуртов и плавленых сыров. Руководство «Виолы» эвакуировало персонал, и производство было временно остановлено до обеспечения безопасности.

«Эфко» контролирует 48% рынка промышленных жиров России и 11% рынка фасованного масла по состоянию на 2021 год. «Виола», ранее принадлежавшая финскому молочному гиганту Valio, теперь работает в Белгородской области. Этот завод специализируется на производстве йогуртов.

Министерство обороны России заявило, что вечером 19 ноября Украина предприняла массовую атаку беспилотников, задействовав 42 дрона. Сообщается, что все они были перехвачены в период с 9 до 12 часов вечера.

В тот же день РФ нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины, выпустив более 120 ракет и 90 беспилотников. По оценке украинского Минэнерго, целью массированной атаки РФ стали системы ЛЭП по всей стране. Это привело к веерным отключениям в Киеве, Одессе, Ивано-Франковске и других областях Украины.