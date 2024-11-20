Украина и ее западные союзники, включая Германию, Великобританию и Канаду, резко раскритиковали итоговое заявление саммита G20 в Бразилии — в нем не было упоминания российско-украинской войны. В отличие от предыдущих подобных саммитов «‎Двадцатки»‎, на нынешнем решили обойтись без слов осуждения в адрес Москвы и призывов к скорейшему перемирию в Украине.

Западные лидеры выразили разочарование отсутствием явного осуждения поведения Москвы, что отражает растущее разногласие между странами G20.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил бездействие «‎Большой двадцатки»‎, отметив: ровно в этот момент, когда мировые лидеры собрались в Рио-де-Жанейро, Кремль упростил применение ядерного оружия.

«Они (лидеры) что-то сказали? Ничего», — заявил Зеленский, критикуя отсутствие «сильной стратегии».

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал эти опасения, назвав коммюнике саммита неадекватным.

«Это малодушие, когда G20 не может найти слов, чтобы дать понять, что Россия несет ответственность», — заметил Шольц.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Канады Джастин Трюдо также выразили недовольство. Представитель британского премьера назвал формулировки коммюнике «разочаровывающими, но не удивительными», а Трюдо назвал заявление «недостаточно сильным» для решения проблемы «незаконного вторжения» в Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон также раскритиковал президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву за то, что тот завершил работу над текстом заранее, без участия ключевых лидеров. Макрон повторил, что война — это «агрессия, развязанная Россией», и подчеркнул приверженность Франции прочному миру.

Неспособность G20 прямо обвинить Россию подчеркнула различные взгляды среди ее членов. Такие страны, как Китай и Индия, воздержались от осуждения Москвы и настояли на том, чтобы в итоговом заявлении саммита вообще не упоминалась война России и Украины.