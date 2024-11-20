Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем решении назначить известного турецко-американского кардиохирурга и популярного телеведущего доктора Мехмета Оза новым руководителем центров Medicare и Medicaid. Об этом Трамп сообщил во вторник, подчеркнув выдающиеся профессиональные качества доктора Оза и его готовность возглавить реформы в сфере здравоохранения.

Medicare — федеральная программа здравоохранения США, которая предоставляет страховое покрытие пожилым людям старше 65 лет, а также некоторым людям с инвалидностью и хроническими заболеваниями. Medicaid — программа, частично финансируемая федеральным и местными бюджетами, обеспечивающая медицинскую помощь для людей с низким доходом, включая детей, беременных и людей с ограниченными возможностями.

«Америка сталкивается с кризисом здравоохранения, и, возможно, нет более квалифицированного и способного врача, чем доктор Оз, чтобы снова сделать здоровье американцев приоритетом», — заявил Трамп.

По его словам, текущая система здравоохранения «вредит обычным американцам и разрушает бюджет страны». Доктор Оз, по мнению Трампа, будет успешен в повышении эффективности затрат на медицинские услуги и улучшения их качества.

Доктор Оз будет тесно сотрудничать с кандидатом на пост министра здравоохранения и социальных служб Робертом Кеннеди-младшим. Вместе они займутся устранением системных проблем, которые Трамп назвал «индустрией болезней».

Если назначение будет одобрено Конгрессом, доктор Оз возглавит агентство, ответственное за предоставление медицинской помощи более чем 150 млн американцев и управление одним из крупнейших федеральных бюджетов.

64-летний американский врач турецкого происхождения ранее баллотировался в Сенат от Республиканской партии в Пенсильвании в 2022 году, но потерпел поражение на промежуточных выборах.

Доктор Оз получил широкую известность как ведущий программы The Dr. Oz Show, которая завоевала девять премий «Эмми». Он окончил Гарвардский университет, а также получил степень доктора медицины и MBA в Университете Пенсильвании. Кроме того, он работал профессором хирургии в Колумбийском университете и является автором более 400 медицинских публикаций.