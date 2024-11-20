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Демократы хотят заблокировать поставки оружия Израилю
Белый дом давит на однопартийцев, чтобы отклонить резолюции об оружейном эмбарго против Тель-Авива
Демократы хотят заблокировать поставки оружия Израилю
фото: Reuters / Reuters
20 ноября 2024 г.

Администрация Джо Байдена хочет заблокировать резолюции с призывом запретить поставки оружия Израилю. Ранее группа прогрессивных демократов, включая Рашиду Тлаиб и Александрию Окасио-Кортес, внесла в Конгресс два документа об оружейном эмбарго против Израиля.

Как выяснила New York Times (NYT), администрация Байдена давит на сенаторов-демократов, чтобы те проголосовали против резолюций. Оружейные сделки, которые хотят отменить прогрессивные представители Конгресса, включают контракт на поставки Израилю истребителей F-15, ракет, танковых снарядов, минометов и тактических транспортных средств.

Тлаиб и Окасио-Кортес указывают, что это оружие никак нельзя назвать средствами самозащиты, как это преподносит Белый дом. По словам демократов, Израиль использует эти вооружения для ударов по мирному населению Газы. Это делает американское руководство соучастником военных преступлений против палестинцев.

Однако администрация Байдена всеми силами пытается сохранить эти сделку с Израилем, поскольку они должны принести США более $20 млрд.

Прогрессисты утверждают, что именно безоговорочная поддержка Израиля, усиленная такими группами лоббирования, как AIPAC, оттолкнула избирателей. В частности, Камала Харрис проиграла Дональду Трампу в Мичигане, где проживает самая большая в США община мусульман.

Резолюции об оружейном эмбарго вряд ли получат двухпартийную поддержку: республиканцы и большинство демократов поддерживают Тель-Авив. Команда Дональда Трампа и вовсе призывает нарастить поставки оружия Израилю.

Как писала ранее Washington Post, сразу после победы на выборах Трамп четырежды созвонился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. По данным издания, в октябре республиканец прямо заявил израильскому премьеру, что поддерживает израильские удары по Газе и Ливану.

Вопрос поставок оружия Израилю обнажил углубляющийся раскол внутри Демократической партии. Администрация Байдена стремится сделать так, чтобы партия сохраняла произраильскую позицию и в дальнейшем, после прихода республиканцев в Белый дом и Конгресс.

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