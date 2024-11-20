Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) давит на канцлера Олафа Шольца, требуя от него снять свою кандидатуру на внеочередных выборах в феврале. Вместо Шольца его однопартийцы хотят видеть во главе партийного списка министра обороны Бориса Писториуса — самого уважаемого политика страны, судя по последним опросам.

По сообщениям немецких СМИ, руководство СДПГ провело кризисные переговоры по поводу своего кандидата на выборах, причем сделало это без Шольца — канцлер в этот день был на саммите G20 в Бразилии. Газета Guardian отмечает: СДПГ тайно планирует заменить Шольца на Писториуса в последний момент — по аналогии с тем, как Джо Байден уступил место Камале Харрис во главе кампании Демократической партии США.

При этом Шольц никуда уходить и уступать свое место Писториусу не собирается. Многие в партии открыто поддерживают канцлера, несмотря на все трудности. Но есть большая проблема — рейтинги Шольца. К ноябрю канцлер стал самым непопулярным политиком Германии.

Недавний опрос ZDF поставил Шольца на последнее место среди 20 ведущих политиков Германии по уровню общественной поддержки, в то время как Писториус весь последний год занимает первое место.

Шольц возглавляет трехстороннюю «‎светофорную» ‎коалицию Германии с 2021 года, его правительство распалось в этом месяце после того, как он уволил министра финансов Кристиана Линднера. Надежды канцлера на второй срок были подорваны внутренними разногласиями и неспособностью решить экономические проблемы Германии, включая трудности в ключевых отраслях, таких как автомобилестроение.

Бывший лидер СДПГ Зигмар Габриэль предупредил: если партия оставит во главе Шольца, она рискует получить менее 15% на выборах. В настоящее время СДПГ имеет рейтинг 16%, намного отставая от ХДС с 32% и даже от ультраправой «‎Альтернативы для Германии»‎ с 19%.