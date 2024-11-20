Президент Эрдоган в интервью после саммита G20 обсудил вопросы международной политики, включая потенциальное влияние политики избранного президента США Дональда Трампа на отношения двух стран и проблемы безопасности на Ближнем Востоке.

Отвечая на вопросы о назначениях в кабинете Трампа, президент Эрдоган подчеркнул, что отношения между Турцией и США не могут строиться на основе предвзятых суждений, а напротив, в этих делах следует быть деликатным. Он отметил, что пока слишком рано делать выводы о внешней политике нового президента, несмотря на его обещания закончить войны. «Мы будем продолжать работать над развитием двусторонних отношений в интересах Турции», — подчеркнул он, отметив, что важно наблюдать за действиями Трампа после того, как он вступит в должность, и реагировать уже на их результаты.

Президент Эрдоган выразил надежду, что политика Трампа будет способствовать мирному урегулированию конфликтов в регионе, что в свою очередь будет отвечать интересам Турции.

Что касается ситуации в Сирии, турецкий лидер отметил, что Анкара продолжит свою борьбу с терроризмом и не потерпит угроз своей национальной безопасности, исходящих из приграничных районов. Президент напомнил, что США поддерживают вооруженные формирования в Северной Сирии, такие как PKK/PYD/YPG, что вызывает обеспокоенность в Турции. Он подчеркнул, что освобождение этих территорий от террористических группировок имеет решающее значение не только для Турции, но и для самой Сирии.

По словам президента, Турция готова к изменениям, которые могут произойти в результате вывода американских войск из региона. «Мы готовы к любым изменениям, мы продолжим бороться с терроризмом, поскольку национальная безопасность Турции является приоритетом», — заявил он.

В заключение президент Эрдоган выразил уверенность, что при правильном подходе можно создать более безопасную и стабильную обстановку на Ближнем Востоке и что Турция продолжит свои усилия для достижения этой цели.