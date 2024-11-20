Около 50 активистов арестованы в Конгрессе за поддержку эмбарго на поставки оружия

Полиция арестовала около 50 активистов, которые провели акцию гражданского неповиновения в здании Конгресса, требуя, чтобы правительство США вместо того, чтобы тратить миллиарды на вооружение Израиля инвестировало в здравоохранение, жилищное строительство, образование и борьбу с изменением климата. Их митинг прошел накануне голосования в Сенате по законопроекту «о совместном несогласии» (JRD), цель которого - заблокировать пакет вооружений для Израиля на 20 миллиардов долларов.