ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Индуистские националисты выпустили антиисламский видеоролик
Индуистская националистическая партия Бхаратия Джаната Парти (BJP) выпустила антиисламский агитационный ролик за несколько дней до всеобщих выборов в индийском штате Джаркханд, которые запланированы на 20 ноября. Действие видеоролика, опубликованного 16 ноября на официальном аккаунте BJP, происходит в индуистской семье, дом которой украшен флагами JMM — партии, которую BJP обвиняет в создании угрозы для индуистской общины. После жалоб JMM и партии Конгресса избирательная комиссия Индии направила BJP уведомление, в результате чего пост был удален.
Индуистские националисты выпустили антиисламский видеоролик / Others
20 ноября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us