Индуистские националисты выпустили антиисламский видеоролик

Индуистская националистическая партия Бхаратия Джаната Парти (BJP) выпустила антиисламский агитационный ролик за несколько дней до всеобщих выборов в индийском штате Джаркханд, которые запланированы на 20 ноября. Действие видеоролика, опубликованного 16 ноября на официальном аккаунте BJP, происходит в индуистской семье, дом которой украшен флагами JMM — партии, которую BJP обвиняет в создании угрозы для индуистской общины. После жалоб JMM и партии Конгресса избирательная комиссия Индии направила BJP уведомление, в результате чего пост был удален.