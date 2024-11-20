Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой решения американского лидера Джо Байдена, который разрешил Киеву наносить удары по территории РФ.

«Мы не одобряем это решение, как и не считаем его правильным. Мы думаем, что российско-украинский конфликт может закончиться не большим количеством оружия, крови и слез, а большими усилиями по достижению мира, большим количеством добрых намерений и дипломатии», — рассказал представителям прессы Эрдоган на борту самолета по возвращении из Бразилии, где он участвовал в саммите G20.

Турецкий лидер также выразил обеспокоенность тем, что решение Байдена может способствовать затягиванию войны и ее возможному распространению за пределы региона. Эрдоган также напомнил о российской военной доктрине, допускающей применение ядерного оружия в ответ на баллистические ракетные атаки, что делает нынешнюю ситуацию еще более взрывоопасной.

19 ноября Госдеп официально подтвердил, что Вашингтон одобрил удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Решение Байдена, сопровождаемое слухами об аналогичных мерах со стороны Франции и Великобритании, уже вызвало опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликта. Президент РФ Владимир Путин в ответ на решение Байдена заявил о пересмотре ядерной доктрины России и снижении порога опасности для ядерного ответа.

«Этот шаг Байдена может привести к более серьезной реакции со стороны России», — отметил президент Турции.

«Мир стоит на грани новой большой войны, и малейшая ошибка может стать спусковым крючком для катастрофы. В этой ситуации необходимо проявить максимальную осторожность», — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган призвал все стороны к сдержанности и подчеркнул важность дипломатических усилий для урегулирования конфликта. По его словам, любые провокации и эскалация лишь отдаляют перспективу мира.

Турция, которая ранее неоднократно выступала посредником в переговорах между Киевом и Москвой, вновь заявила о своей готовности способствовать мирному процессу.

«С точкой зрения «после меня хоть потоп» никуда не придешь. Мы надеемся и ожидаем, что Украина и Россия смогут сосредоточиться на мире, а не на провокациях, сохраняя спокойствие», — резюмировал Реджеп Тайип Эрдоган.