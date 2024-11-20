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В Кремле отвергли идею «замораживать» конфликт
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва не готова на переговоры об остановке войны по текущей линии фронта, вопреки сообщениям СМИ. И объяснил почему
В Кремле отвергли идею «замораживать» конфликт
Фото: AA / Others
20 ноября 2024 г.

Москва отвергает возможность заморозки в Украине по текущей линии фронта, поскольку стремится достичь всех целей своей «спецоперации», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Москва может рассмотреть вариант прекращения боевых действий вдоль текущей линии фронта и отказаться от контроля над частью оккупированных территорий.

«Какой-то вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет. Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны», — подчеркнул Песков, комментируя возможность обсуждения вопроса о границах между Россией и Украиной.

При этом спикер Кремля добавил, что Путин остается открытым к переговорам, в том числе при участии нового президента США Дональда Трампа.

«Президент неоднократно, а точнее, постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам», — уточнил Песков.

Москва контролирует около 20% Украины и продвигается на восток самыми быстрыми за последние два года темпами.

По словам источников Reuters, Москва готова на переговоры о точном разделе четырех восточных областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, а вопрос статуса Крыма для РФ якобы закрыт окончательно.

Хотя Кремль утверждает, что четыре региона полностью входят в состав РФ и находятся под защитой «ядерного зонтика» страны, российские силы на местах контролируют 70–80% территории, а около 26 тыс. кв км по-прежнему удерживаются ВСУ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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