Туркменский газ дойдет до Европы через территорию Турции

Турция и Туркменистан планируют в течение следующих 20 лет увеличить объем торговли природным газом до 15 млрд кубометров в год. В сумме это составит 300 млрд кубометров. Для достижения таких объемов планируется построить Транскаспийский газопровод, который укрепит позиции Турции как газового хаба. А для Туркменистана создаст альтернативу поставкам газа в Китай.