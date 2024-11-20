ПОЛИТИКА
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Туркменский газ дойдет до Европы через территорию Турции
Турция и Туркменистан планируют в течение следующих 20 лет увеличить объем торговли природным газом до 15 млрд кубометров в год. В сумме это составит 300 млрд кубометров. Для достижения таких объемов планируется построить Транскаспийский газопровод, который укрепит позиции Турции как газового хаба. А для Туркменистана создаст альтернативу поставкам газа в Китай.
Туркменский газ дойдет до Европы через территорию Турции / Others
20 ноября 2024 г.
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