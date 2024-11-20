Главврач больницы Кемаля Адвана в Газе рассказал про жену и детей-граждан Казахстана

Главный врач больницы Кемаля Адвана на севере Газы доктор Хуссам Абу Сафия рассказал про положение своего медучреждения и персонала, а также про жену-казашку и детей-граждан Казахстана, которые живут в палестинском эксклаве и находятся под регулярными израильскими обстрелами.