На российско-украинском фронте новый виток эскалации. В прошедшее воскресенье Москва нанесла по Украине, пожалуй, один из самых массированных ударов. На страну были направлены «Шахеды», «Цирконы», «Искандеры» и «Кинжалы». Целью стала энергетическая система государства. Взрывы звучали во многих городах.

Буквально на следующий день уходящий с поста президента США Джо Байден дал разрешение Украине стрелять вглубь российской территории ракетами ATACMS. Радиус действия составляет порядка 300 км. В ночь на 19 ноября взрыв раздался в Брянской области. Удар пришелся по крупному складу с боеприпасами в городе Карачев.

В России заявили, что Запад намеренно эскалируют российско-украинский конфликт. А президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому основанием для нанесения ядерного удара может стать «агрессия против РФ и ее союзников со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства», а также массированная воздушная атака неядерными средствами, в том числе беспилотниками.

Чем ближе предполагаемая дата переговоров, тем более неопределенной становится ситуация. С одной стороны, по данным СМИ, Путин открыт для дискуссий о мире с избранным президентом Дональдом Трампом. И даже отказался от идеи получить незахваченные украинские территории, то есть готов завершить войну вдоль линии фронта, а не областей.

А с другой — в Кремле так часто говорили о «красных линиях», за которые вообще ни в коем случае нельзя переходить, что сейчас вряд ли могут оставить применение ATACMS без ответа. Не обязательно ядерным, но разрушительным.

Пока с уверенностью можно сказать, что либо нынешняя эскалация усилит позиции Украины и подтолкнет Россию к переговорам, либо ситуация продолжит до какого-то предела накаляться.

О предполагаемом ответе Кремля и военных перспективах Украины TRT на русском рассказал военный эксперт, полковник, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев:

— Атаки по военным объектам в глубине российской территории — это хорошо. В Брянской области с помощью ATACMS разрушены часть складов с артиллерийскими боеприпасами и ракетами, которые противник сосредоточил, чтобы в дальнейшем передать российским военным, действующим в направлении Курской области.

Россиянам необходимо искать другие базовые арсеналы и склады. Но и украинский Генштаб не спит. Например, разведка обнаружила еще один склад в Новгородской области, где хранятся артиллерийские снаряды и ракеты. Сегодня туда также были направлены дроны.

Самое главное, что сегодня определяет войну, — это ресурсы. Если у россиян есть артиллерийские боеприпасы для того, чтобы создавать огневой вал на оборонительные рубежи украинских сил, значит, они имеют успех на поле боя. Нет артиллерийских снарядов — воевать они не могут.

— Каков может быть ответ?

— Судя по заявлениям посольства США в Киеве, они закрыли свою работу и ожидают масштабную ракетно-дронную атаку по территории Украины (спустя час после разговора с экспертом в Киеве раздалась воздушная тревога, жители были вынуждены спуститься в укрытия. — прим. ред.).

В акватории Черного моря сейчас несколько кораблей, суммарно на их борту насчитывается 28 «Калибров». Безусловно, авиация, я думаю, уже заряжена. Сейчас появляется больше сообщений о том, что готовится к запуску РС-26, это ракета средней дальности, способная преодолевать расстояние до 6000 км с мощной боевой частью. Если боевая головка — это ракета примерно 1,5 тонны, то мы можем представить уровень разрушения в точке прилета.

— У Украины есть средства, чтобы отразить атаку?

— У нас есть система ПВО. Способны ли эти системы ПВО уничтожить такого уровня ракеты, я говорить не готов.

— Может ли РФ применить ядерное оружие?

— Если бы Путин хотел ударить ядерным оружием, то сделал бы это еще в апреле 2022 года. Тогда я был на полигоне в районе Львовской области, и тогда по нашим военным каналам проходила информация, чтобы мы готовились к атаке тактической ядерной ракетой. Не случилось.

Значит, нашли мировые лидеры аргументы для Путина, чтобы такая ракетная атака не состоялась. Я не думаю, что с тех пор как-то кардинально изменилась ситуация. Все эти дискуссии и пугалки рассчитаны на давление на западное сообщество и лидеров, которые вряд ли будут трансформированы в реальные действия, связанные с использованием ядерного оружия.