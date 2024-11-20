Украина получила разрешение от США на использование британских ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, пишет газета The Times. Хотя Великобритания официально не подтвердила снятие ограничений, Вашингтон заранее разрешил Киеву использовать это дальнобойное оружие, отмечает издание.

По данным газеты, в течение нескольких месяцев Великобритания за закрытыми дверями лоббировала Вашингтон, чтобы разрешить использование Storm Shadow. При этом премьер Кир Стармер утверждал, что Украина должна сама решать, как лучше всего защищаться.

Сам Стармер пока публично не комментировал оперативные подробности, подчеркивая, что Лондон занимает осторожную позицию.

Однако источники газеты предполагают, что на решение повлияло сообщение об использовании Россией солдат из Северной Кореи. Британский МИД расценил это как серьезную эскалацию и якобы разрешил Киеву использовать британские ракеты для ударов по военным объектам на территории РФ.

Times уточняет, что Киев получил разрешение от Великобритании и Франции на развертывание ракет Storm Shadow и SCALP лишь в определенных районах, включая Курскую область.

Обозреватели издания признают: хотя эти ракеты станут мощным дополнением к арсеналу Украины, они не сильно изменят динамику боев. Во многом потому, что Киев получил не так много дальнобойным ракет. К тому же, российские системы ПВО могут поразить все поставленные Украине западные ракеты — и ATACMS, и Storm Shadow.

Однако ситуацию на поле боя могут переменить немецкие ракеты Taurus с дальностью поражения до 500 км. Если Германия разрешит поставку ракет Taurus, это может усилить позиции Киева в Курской области, отмечает газета.

19 ноября российские СМИ распространили сообщения, что Украина использовала ракеты ATACMS, поставленные США, для нанесения ударов по территории России. По данным РБК, украинские силы якобы нанесли удар по объекту в Брянской области, что стало первым случаем применения ATACMS на территории России. Однако Киев официально не подтвердил эту информацию.