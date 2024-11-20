ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Госдеп не подтверждает применение американских ракет
Представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер отказался подтверждать использование Украиной американского оружия по территории России
Госдеп не подтверждает применение американских ракет
Госдепартамент США / Фото: Reuters / Others
20 ноября 2024 г.

Госдепартамент США официально прокомментировал информацию об ударах ВСУ по российской территории оружием, предоставленным США. «Мы не подтверждаем использование Украиной американского оружия», — заявил представитель ведомства Мэтью Миллер в ответ на вопрос корреспондента TRT World Кюбры Аккоч.

На вопрос о возможных изменениях в политике США после заявлений о разрешении Киеву наносить удары по России Миллер ответил: «Я не хочу говорить о каких-либо возможных изменениях в политике. Мы не комментировали этого до сих пор и я не буду делать этого сейчас».

Комментируя новую ядерную доктрину России, представитель Госдепа отметил: «К сожалению, я не удивлен заявлениями Кремля. С начала агрессии против Украины Россия стремилась запугать как Украину, так и другие страны безответственной ядерной риторикой. Несмотря на заявления России, ни США, ни НАТО не представляют для нее угрозы».

«Изменение этой политики само по себе лишь подчеркивает лицемерие России. Россия намекает, что может применить ядерное оружие против неядерного государства, если оно предпримет такую же агрессию, которую сама Россия осуществляет против Украины и ее народа», — подчеркнул Миллер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us