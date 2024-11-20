Госдепартамент США официально прокомментировал информацию об ударах ВСУ по российской территории оружием, предоставленным США. «Мы не подтверждаем использование Украиной американского оружия», — заявил представитель ведомства Мэтью Миллер в ответ на вопрос корреспондента TRT World Кюбры Аккоч.

На вопрос о возможных изменениях в политике США после заявлений о разрешении Киеву наносить удары по России Миллер ответил: «Я не хочу говорить о каких-либо возможных изменениях в политике. Мы не комментировали этого до сих пор и я не буду делать этого сейчас».

Комментируя новую ядерную доктрину России, представитель Госдепа отметил: «К сожалению, я не удивлен заявлениями Кремля. С начала агрессии против Украины Россия стремилась запугать как Украину, так и другие страны безответственной ядерной риторикой. Несмотря на заявления России, ни США, ни НАТО не представляют для нее угрозы».

«Изменение этой политики само по себе лишь подчеркивает лицемерие России. Россия намекает, что может применить ядерное оружие против неядерного государства, если оно предпримет такую же агрессию, которую сама Россия осуществляет против Украины и ее народа», — подчеркнул Миллер.