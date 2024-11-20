Полиция Грузии начала жестко задерживать протестующих в Тбилиси, порой применяя грубую силу. Оппозиция пытается разжечь «майдан» в центре грузинской столицы. В ближайшие дни накал страстей будет лишь нарастать, ведь через неделю состоится первое заседание нового парламента.

Оппозиция против власти

В Грузии все больше нарастает политический кризис, который начался после прошедших 26 октября парламентских выборов. Очередной скандал разгорелся 16 ноября, когда Центральная избирательная комиссии страны собралась на заседание.

Оппозиционный член избиркома Давид Киртадзе облил черной краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили со словами «Ты не председатель, а просто черное пятно».

Несмотря на это, комиссия все же объявила окончательные результаты выборов, согласно которым правящая партия «Грузинская мечта» получила комфортное большинство с 54% голосов избирателей, то есть 89 из 150 мандатов, четыре оппозиционные силы также преодолели необходимый для прохождения в парламент 5-процентный барьер, но ни одна из них не набрала более 11%.

Оппозиция считает итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили написала иск в Конституционный суд в связи с «нарушениями на избирательных участках».

Полномочия Зурабишвили скоро истекают. В январе Грузия выбирает нового президента. Причем, согласно поправкам в Конституцию страны, сделает это коллегия из 300 выборщиков, состоящая из депутатов и представителей местных органов власти.

Попытка вмешать в ситуацию ЕС

А пока в стране начались акции протеста при активной поддержке Зурабишвили. 17 ноября лидеры митингующих объявили об изменении тактики, пообещав действовать более активно, приучать своих сторонников к «немного другому протесту», в том числе с ночевками, помимо этого, устраивать акции в разных местах Тбилиси и других городов.

В результате они установили несколько десятков палаток в центре города на проспекте Чавчавадзе, движение транспорта в этой части города было парализовано, толпы митингующих возводили баррикады и разводили огонь рядом с Тбилисским государственным университетом. Сдержать митингующих пытались сотни полицейских.

Отличительной особенностью этих протестов стали белые флаги с черной точкой посередине, символизирующие нарушение тайны голосования.

25 ноября запланировано первое заседание нового парламента, где депутаты должны утвердить обновленный состав кабмина и программу действий правительства на ближайшие четыре года. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, за предстоящие четыре года правительство должно вывести Грузию на новый уровень развития.

Тем временем протестующие планируют усилить давление на власти и подорвать легитимность будущего парламента. Противники правящей партии договорились о том, что не будут входить в новый законодательный орган вместе с «Грузинской мечтой».

Опасения у них вызывает лишь Георгий Гахария, лидер фракции «За Грузию», набравшей 8% на выборах. Он возглавлял правительство при «Грузинской мечте» и не любит бывшего президента страны Михаила Саакашвили и его последователей, поэтому не исключено, что он вместе со своей фракцией впоследствии все же войдет в законодательный орган.

В правящей партии в свою очередь утверждают, что оппозиции не удастся нарушить работу парламента, поскольку «Грузинская мечта» получила большинство и может принимать решения самостоятельно.

Оппозиция призывает ЕС признать прошедшие в Грузии парламентские выборы недействительными и создать комиссию, расследующую нарушения и вмешательство в избирательный процесс — оппозиционные лидеры разослали министрам иностранных дел Евросоюза соответствующие послания.

Они также просят европейских дипломатов заморозить все контакты с действующими грузинскими властями, включая техническое сотрудничество, отложить заседание совета Грузия — ЕС, перераспределить финансовую помощь €120 млн, в частности, передать ее специальному фонду, спонсирующему прозападные НКО и НПО.

Брюссель уже пообещал направить в Грузию «политическую миссию» для изучения происходящего в стране. Секретарь правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о готовности Тбилиси работать с миссией Евросоюза.

У оппозиции мало сил

Грузинский политолог Арчил Сихарулидзе полагает, что оппозиция находится в глубоком кризисе, действует довольно хаотично и не может организовать «майдан».

«На выборах победила «Грузинская мечта», эти данные подтверждают и опросы общественного мнения, и ЦИК страны. Оппозиция идет на обострение, но для этого у нее нет ни возможностей, ни ресурсов», — уверен эксперт.

По его словам, оппозиция проводит лишь точечные акции.

«Это появляется в СМИ, делается лишь для внешних сил, но не представляет грузинским властям никакой реальной угрозы, к тому же самих грузинских граждан это только раздражает», — резюмировал специалист в беседе с TRT на русском.

Пока оппозиция продолжает пробовать разные варианты для того, чтобы осложнить жизнь действующей власти. Однако внутри страны у нее мало возможностей. Большую роль в этом противостоянии «Грузинской мечты» и ее противников может сыграть Европейский союз.

Если Брюссель откликнется на обращение оппозиции, то положение правящей партии может несколько ухудшиться. Но, если ЕС решит остаться в стороне, у оппозиции нет никаких шансов расшатать ситуацию в стране.