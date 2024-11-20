ВОЙНА В УКРАИНЕ
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И Британия развязала руки Киеву?
Лондон одобрил применение крылатых ракет Storm Shadow по российской территории в ответ на привлечение Москвой северокорейских военных, пишут западные СМИ
И Британия развязала руки Киеву?
Storm Shadow / SCALP / Фото: @MBDAGroup / Others
20 ноября 2024 г.

Вооруженные силы Украины впервые применили британские крылатые ракеты для ударов по военным объектам на территории России, сообщил Bloomberg западный чиновник на условиях анонимности.

По словам собеседника издания, Великобритания одобрила использование ракет Storm Shadow в ответ на размещение Россией северокорейских войск, что британское правительство расценило как эскалацию конфликта.

Этот вопрос стал одной из главных тем саммита G20 в Бразилии после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по российским целям.

По данным Telegram-канала «Рыбарь», близкого к российской армии, обломки Storm Shadow были обнаружены в Курской области, а две ракеты были перехвачены над Ейском в Краснодарском крае. Эта информация не может быть независимо подтверждена.

Новость появилась спустя день после того, как Министерство обороны России заявило о первом применении Украиной американских ATACMS для удара по военному объекту на российской территории.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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