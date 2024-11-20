США в среду наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Это уже четвертый случай использования Вашингтоном права вето для блокировки подобной резолюции с начала военных действий в октябре 2023 года.

Проект резолюции, предложенный десятью непостоянными членами Совбеза ООН, призывал к «немедленному, безусловному и постоянному прекращению огня» в Газе и освобождению всех заложников, удерживаемых палестинскими движениями.

«Мы четко заявили в ходе переговоров, что не можем поддержать безусловное прекращение огня, которое не предусматривает освобождение заложников», — заявил Роберт Вуд, заместитель постоянного представителя США при ООН. «Проще говоря, эта резолюция послала бы ХАМАС опасный сигнал: нет необходимости возвращаться за стол переговоров».

За резолюцию проголосовали 14 членов Совбеза, США оказались единственной страной, проголосовавшей против. Однако, будучи постоянным членом Совета, США имеют право вето.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, с начала военных действий израильские силы убили более 43 900 палестинцев и ранили более 103 000. По некоторым оценкам, число погибших может превышать 100 000 человек.

Катар, выступающий ключевым посредником в переговорах, заявил о приостановке посредничества до тех пор, пока стороны не «продемонстрируют свою серьезность и готовность закончить эту жестокую войну». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно отвергал предложения о прекращении огня, принятые ХАМАС, игнорируя рекомендации своего силового ведомства.

ХАМАС настаивает, что любое соглашение о прекращении огня должно в конечном итоге привести к полному выводу израильских войск из сектора Газа. Палестинское движение отвергло недавнее предложение, которое предусматривало освобождение небольшого числа израильских пленных и 30-дневное прекращение боевых действий без вывода израильских сил.