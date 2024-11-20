ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Посольство США возобновит работу в Киеве
Дипмиссия вернется к работе после однодневного закрытия в связи с угрозой безопасности. События развиваются на фоне использования Украиной американских ракет для ударов по России
Посольство США возобновит работу в Киеве
Посольство США в Киеве / Фото: Reuters / Others
20 ноября 2024 г.

Американское посольство в Киеве возобновит работу в четверг. Об этом сообщил журналистам представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

По словам дипломата, миссия вернется к нормальному режиму работы после угрозы безопасности, из-за которой деятельность посольства была приостановлена в среду. В этот день всем сотрудникам было предписано оставаться в укрытии.

Ситуация с безопасностью дипломатической миссии развивается на фоне обострения российско-американских отношений. Днем ранее Украина впервые использовала американские ракеты для удара по цели на территории России, что в Москве расценили как эскалацию конфликта.

Отметим, что приостановка работы посольства США в среду также повлияла на работу других дипломатических миссий в Киеве. В частности, аналогичные меры предосторожности приняли посольства Испании, Италии и Греции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us