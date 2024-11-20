Американское посольство в Киеве возобновит работу в четверг. Об этом сообщил журналистам представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

По словам дипломата, миссия вернется к нормальному режиму работы после угрозы безопасности, из-за которой деятельность посольства была приостановлена в среду. В этот день всем сотрудникам было предписано оставаться в укрытии.

Ситуация с безопасностью дипломатической миссии развивается на фоне обострения российско-американских отношений. Днем ранее Украина впервые использовала американские ракеты для удара по цели на территории России, что в Москве расценили как эскалацию конфликта.

Отметим, что приостановка работы посольства США в среду также повлияла на работу других дипломатических миссий в Киеве. В частности, аналогичные меры предосторожности приняли посольства Испании, Италии и Греции.