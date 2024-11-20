Аргентина приняла решение о выходе из Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), сообщили во вторник в ООН.

На пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке помощник генерального секретаря по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа подтвердил вывод четырех аргентинских офицеров из наблюдательной группы ЮНИФИЛ. «Это прерогатива любого государства-члена - принимать такое решение», — отметил он.

Представитель ЮНИФИЛ Андреа Тененти уточнил: «Это верно. Аргентина попросила своих офицеров вернуться». По его словам, в составе миссии находятся три аргентинских офицера, поэтому «оперативные возможности не изменились».

«Ни одна другая страна не просила вывести своих миротворцев из ЮНИФИЛ», — подчеркнул Тененти, добавив, что все остальные государства подтвердили свое намерение остаться. Причины вывода контингента Аргентина в своем запросе не указала.

Ранее ЮНИФИЛ сообщали о трех отдельных атаках Израиля на миротворческий контингент, персонал и объекты в Южном Ливане, в одной из которых пострадали четверо миротворцев.

С конца сентября Израиль ведет боевые действия на границе с Ливаном, нанося авиаудары по предполагаемым целям «Хезболлы». По данным ливанских властей, израильские атаки унесли жизни более 3 500 человек, около 15 000 получили ранения, более миллиона были вынуждены покинуть свои дома с октября прошлого года. 1 октября этого года Тель-Авив расширил конфликт, начав наземное наступление в Южном Ливане.