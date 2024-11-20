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США усмотрели прогресс в переговорах Ливана и Израиля
Спецпредставитель США Амос Хохштейн отмечает успехи в достижении перемирия между Израилем и «Хезболлой». Дипломат отправляется в Израиль для продолжения переговоров
США усмотрели прогресс в переговорах Ливана и Израиля
Спецпредставитель США Амос Хохштейн на встрече со спикером парламента Ливана Набихом Берри в Бейруте, Ливан, 20 ноября 2024 года / Фото: Reuters / Others
20 ноября 2024 г.

Спецпредставитель США Амос Хохштейн заявил в среду о достижении дополнительного прогресса в переговорах о прекращении огня между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла».

После встречи со спикером ливанского парламента Набихом Берри в Бейруте Хохштейн сообщил о планах отправиться в Израиль для продолжения переговоров. «Сегодняшняя встреча основывалась на вчерашней и принесла дополнительный прогресс, поэтому через пару часов я отправлюсь в Израиль, чтобы попытаться завершить это, если получится», — заявил он на пресс-конференции.

«Мы будем работать с новой (американской) администрацией, мы уже обсуждаем это с ними. Они будут полностью осведомлены обо всем, что мы делаем», — добавил дипломат.

Накануне Хохштейн заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» находится «в пределах досягаемости». США, главный союзник Израиля, выступают посредником между Тель-Авивом и Бейрутом в попытках прекратить более чем годовое противостояние.

С конца сентября Израиль ведет боевые действия на границе с Ливаном, нанося авиаудары по предполагаемым целям «Хезболлы». По данным ливанских властей, в результате израильских атак погибло более 3 500 человек, около 15 000 получили ранения, более миллиона были вынуждены покинуть свои дома с октября прошлого года. 1 октября этого года Тель-Авив расширил конфликт, начав наземное наступление в южном Ливане.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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