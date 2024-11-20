Генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касем заявил в среду в телевизионном обращении, что группировка изучила американский проект соглашения о прекращении огня с Израилем и представила свои предложения.

«Эти предложения были представлены спецпосланнику США и подробно с ним обсуждены, — сказал Касем. — Наши предложения показывают, что мы одобряем этот путь непрямых переговоров через спикера Берри».

Его выступление было показано через несколько часов после того, как спецпредставитель США Амос Хохштейн объявил о намерении отправиться в Израиль для завершения сделки после двух дней встреч с ливанскими официальными лицами, включая две беседы со спикером парламента Набихом Берри.

Касем отверг возможность для Израиля продолжать удары по «Хезболле» после достижения перемирия, заявив, что Израилю не должно быть позволено нарушать суверенитет Ливана. Он подчеркнул, что любые удары по центральному Бейруту будут встречены ответным огнем по Тель-Авиву, как это произошло в понедельник после смертоносных израильских бомбардировок центра Бейрута в воскресенье и понедельник.

По словам Касема, после вступления в силу режима прекращения огня «Хезболла» будет помогать восстанавливать Ливан вместе с ливанским государством и сохранит свою роль в политической жизни страны, в том числе роль в избрании президента, пост которого остается вакантным более двух лет из-за политических разногласий.

Год противостояния с Израилем привел к гибели более 3 500 человек в Ливане, большинство из которых погибли за последние два месяца. Значительная часть юга и востока страны, а также южные пригороды Бейрута лежат в руинах. По данным ливанских властей, около 15 000 человек получили ранения, более миллиона были вынуждены покинуть свои дома.