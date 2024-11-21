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Зеленский допустил мирное решение по Крыму
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вернуть Крым дипломатическим путем, чтобы избежать гибели десятков тысяч людей
Зеленский допустил мирное решение по Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Reuters
21 ноября 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что возвращение Крыма возможно дипломатическим путем, поскольку Украина не может позволить себе потерять десятки тысяч жизней ради силового освобождения полуострова.

На вопрос журналиста, готова ли Украина оставить часть оккупированных территорий под контролем России ради мирного соглашения, Зеленский подчеркнул, что Киев никогда юридически не признает оккупацию своих территорий, включая Крым, который Россия контролирует с 2014 года.

«Мы не можем юридически признать ни одну оккупированную территорию Украины российской. Речь идет [в том числе] о территориях, оккупированных Путиным до полномасштабного вторжения, с 2014 года. Юридически мы этого не признаем, мы этого не принимаем. С другой стороны, мы понимаем, что пока не имеем такой силы, чтобы с оружием в руках отбросить Путина на линию 1991 года», — отметил украинский лидер.

Зеленский подтвердил, что дипломатический путь может стать решением вопроса о статусе полуострова.

«Я уже говорил, что мы готовы вернуть Крым дипломатическим путем. Мы не можем тратить [жизни] десятков тысяч наших людей на то, чтобы они погибли ради возвращения Крыма. Мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем», — заявил он.

Президент также напомнил, что украинцы в большинстве поддерживают мирное решение проблемы, однако подчеркнул, что переговоры с Россией возможны только после восстановления границ Украины образца 1991 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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