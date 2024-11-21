Сенат США в среду отклонил резолюции, которые могли бы остановить продажу танковых и минометных снарядов, а также систем GPS-наведения для бомб Израилю. Эти меры были предложены независимым сенатором Берни Сандерсом из-за обеспокоенности гуманитарной катастрофой в секторе Газа.

Против первой резолюции проголосовали 79 сенаторов, включая представителей обеих партий, 18 поддержали инициативу, один воздержался. Вторая резолюция, касающаяся минометных снарядов, также не нашла поддержки: 78 голосов «против», 19 — «за», один воздержался. Позднее в среду планировалось голосование по запрету поставок систем GPS-наведения.

Инициативы Сандерса поддержали несколько демократов, однако значительная двухпартийная поддержка Израиля в Конгрессе сделала принятие резолюций маловероятным. Сторонники надеялись, что дебаты в Сенате заставят администрацию Байдена и правительство Израиля принять меры по защите мирного населения в Газе.

Берни Сандерс заявил, что использование американского оружия нарушает законы США, запрещающие военную помощь странам, которые нарушают права человека.

«Пора сказать правительству (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху, что они не могут использовать деньги американских налогоплательщиков и американское оружие с нарушением американского и международного законодательства, а также наших моральных ценностей», — подчеркнул сенатор.

Число жертв израильского геноцида в блокированном секторе Газа с 7 октября 2023 года увеличилось до 43 985 человек. Общее число раненых достигло 104 092 человек. Под завалами разрушенных зданий остаются тела тысяч погибших, но бригады гражданской обороны не могут их извлечь из-за израильских ограничений.