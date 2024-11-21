Президент США Джо Байден санкционировал передачу Украине противопехотных мин. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.

Этот шаг, как утверждают американские чиновники, направлен на усиление обороны Украины и замедление российского наступления. Пентагон считает, что использование мин вместе с другими боеприпасами сделает украинскую оборону более эффективной.

Собеседники WP подчеркнули, что Украина получит нестойкие мины, которые становятся неактивными спустя несколько дней или недель, чтобы минимизировать риски для мирного населения. Применение мин ограничат украинской территорией, в основном восточными регионами. Киев заверил, что не будет использовать мины в густонаселенных районах.

Ранее администрация Байдена отказывалась поставлять Украине противопехотные мины, опасаясь их угрозы для мирных жителей. Однако изменившаяся ситуация вынудила США пересмотреть свою позицию.

Решение Байдена вызвало критику со стороны Human Rights Watch. Организация назвала этот шаг разрушительным, отметив, что даже нестойкие мины несут опасность.

Украина является участницей Оттавского договора, который запрещает использование и производство противопехотных мин. Однако страна начала их применять с 2022 года из-за полномасштабного наступления российских войск.

На фоне российско-украинской войны страны Балтии допустили возможность выхода из Оттавского договора, чтобы укрепить свою оборону. Хотя в итоге они решили нарастить запасы менее опасных для мирного населения средств, пишут в WP.

Решение о поставках мин было принято вскоре после того, как Байден разрешил использование ракет ATACMS украинскими военными против целей на территории России.