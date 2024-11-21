В среду Комитет по этике Конгресса США зашел в тупик при голосовании о публикации отчета касательно предполагаемых сексуальных отношений республиканца Мэтта Гетца с 17-летней девушкой. Гетц, недавно номинированный Дональдом Трампом на пост генерального прокурора США, отрицает все обвинения.

Голосование комитета разделилось строго по партийной линии (5-5), что означает, что отчет пока останется неопубликованным. «По этому вопросу не было достигнуто консенсуса», — заявила ведущий демократ комитета, конгрессвумен Сьюзан Уайлд.

42-летний Гетц, которого Трамп выдвинул на пост главы Минюста на прошлой неделе, является, пожалуй, самой противоречивой фигурой среди номинантов Трампа. Он никогда не работал в Министерстве юстиции или прокуратуре. Министерство юстиции США ранее расследовало дело по обвинениям Гетца в сексуальных отношениях с 17-летней девушкой и нарушении законов о торговле людьми. Однако дело было прекращено, и Гетцу, который отрицал все обвинения, так и не были предъявлены обвинения.

Некоторые республиканские сенаторы выразили обеспокоенность. «Это преступление. Я полагаю, это вызовет серьезную обеспокоенность у многих людей», — заявил сенатор Майк Ли после встречи с Гетцем.

Демократы в Юридическом комитете Сената в среду запросили у ФБР следственное дело на Гетца. «Серьезные публичные обвинения против господина Гетца напрямую говорят о его пригодности к должности главного правоохранительного органа федерального правительства», — говорится в их письме.

Следующее заседание комитета по этике запланировано на 5 декабря.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что комитет Палаты представителей США по этике принял решение не публиковать отчет о своем расследовании в отношении Гетца.