Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, что получил пакет с письмом и флешкой, содержащими угрозы в его адрес и адрес его семьи.

«Сегодня утром пришел на работу, на мою почту поступил вот такой пакет. Внутри конверт опечатан. Была единственная флешка, другого ничего не было. Эту флешку я отдам вам. Я только президенту показал», — заявил Ташиев на пресс-конференции 20 ноября.

По словам председателя ГКНБ, в письме угрожали уничтожением его семьи, если он не выполнит определенные условия.

«Если что-то случится со мной или моей семьей, общественность должна знать. Автор письма потребовал исполнения определенных условий в обмен на безопасность моей семьи. В тексте говорится, что за этим стоят спецслужбы, олигархи и криминальные структуры, которые платят большие деньги. Условия таковы: на одной чаше весов моя семья, на другой — их требования», — подчеркнул глава спецслужбы.

Ташиев отметил, что за время его работы на посту главы ГКНБ было предотвращено два покушения на президента Садыра Жапарова и пять-шесть — на него самого.

«Я хочу обратиться к тем, кто мне угрожал: я вас не боюсь. Я работаю во благо своей страны. Да, вас разозлило, что я не взял десятки миллионов долларов. Вас в нашей республике не будет: ни ОПГ, ни олигархов, не будет вас в нашей стране. Если вы меня уничтожите, то можете обратно вернуться. Но пока я живой, то с этого пути не сверну», — подчеркнул председатель ГКНБ.

Он также сообщил, что с 2020 по 2024 годы государству было возвращено свыше 10 трлн сомов (почти $125 млрд) от криминальных группировок и олигархов.

Пресс-центр ГКНБ, в свою очередь, сообщил о задержании кыргызстанца Руслана Дуйшеева, которого обвиняют в подготовке покушения на руководство ведомства.

По данным комитета, задержанный является членом организованной преступной группы убитого в октябре 2023 года Камчы Кольбаева. Дуйшеева задержали 16 ноября и поместили в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в создании и участии в ОПГ.