ТУРЦИЯ
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Турецкая разведка устранила командира РКК
Спецоперация MİT в иракском регионе Гара привела к нейтрализации Сархата Тагая, одного из высокопоставленных руководителей террористической организации РКК
Турецкая разведка устранила командира РКК
Турецкая разведка устранила командира РКК Сархата Тагая / Фото: AA / Others
21 ноября 2024 г.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела успешную операцию в Северном Ираке, в результате которой был нейтрализован Сархат Тагай, известный под кодовым именем «Мерван Хизан», отвечавший за логистику террористической организации РКК в регионе Гара.

По данным разведки, Тагай выполнял функции телохранителя высшего руководства организации. Было установлено, что по указанию руководства он организовывал нападения на турецкие силы безопасности в районе Гара, а также координировал поставки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ для этих атак.

MİT отслеживала местонахождение Тагая, пребывавшего в розыске за террористическую деятельность, и ликвидировала его точечным ударом, когда представилась подходящая возможность.

Согласно данным спецслужб, Тагай присоединился к РКК в 2014 году. В 2015-2016 годах он прошел военную и идеологическую подготовку в Северном Ираке. В 2017-2019 годах действовал в районе Зап на севере Ирака, где участвовал в многочисленных атаках на турецкие силы безопасности. В 2020-2021 годах действовал в составе сирийского ответвления PKK – YPG, а в 2022-2023 годах продолжил террористическую деятельность в иракском регионе Гара, где в последнее время служил телохранителем высшего руководства организации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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