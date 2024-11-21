Бывший командир подразделения спецопераций Украины Роман Червинский, которого немецкая полиция обвиняет в диверсии на газопроводах «Северный поток» в 2022 году, назвал атаку «выгодной» как для Украины, так и для Германии.

«Последствия атаки стали благом не только для Украины, но и для Германии. Наконец Германию больше нельзя шантажировать», — заявил Червинский в интервью немецким СМИ.

Он назвал трубопроводы «военной целью», подчеркнув, что в результате саботажа никто не погиб и не пострадал.

Червинский ранее работал в Службе безопасности Украины, а затем перешел в Разведуправление Минобороны. Ранее The Washington Post и Der Spiegel писали, что именно Червинский управлял логистикой и возглавлял группу из шести человек, которой было поручено разместить взрывчатку на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Немецкие издания, в том числе Die Zeit и ZDF frontal, также пишут об «украинском следе» в диверсии. Их выводы свидетельствуют о том, что немецкие власти почти задержали одного из подозреваемых, украинского инструктора по дайвингу по имени Владимир С., который был связан с операцией. Однако потом при невыясненных обстоятельствах подозреваемый бежал в Украину на дипломатическом автомобиле посольства Украины в Варшаве, оставив следователей в поисках зацепок.

Операция, описанная как один из крупнейших актов саботажа в современной европейской истории, потребовала тщательного планирования. Власти отследили использование яхты «Андромеда» и обнаружили следы взрывчатки, соответствующие тем, что были найдены на месте взрыва. Свидетели также связали автомобиль, замеченный возле гавани, с причастной к этому группой.

По данным этих СМИ, Червинский действовал по приказу высокопоставленных украинских чиновников, а не планировал операцию сам. Официальный Киев отрицает свою причастность к подрыву, не желая портить отношения с Берлином или возмещать ущерб.