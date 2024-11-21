Военные Израиля нанесли серию авиаударов по густонаселенным домам в северной части Газы утром 21 ноября. По данным местных органов здравоохранения, погибли более 66 человек, еще более 100 ранены. Ведутся спасательные работы, и, как сообщается, еще несколько десятков человек остаются под завалами.

При этом накануне в результате израильских бомбардировок по всей территории сектора погибли 48 человек. Целями ударов Израиля стали жилые дома, школы, приюты для перемещенных семей и больница в северном регионе, подчеркнули в Минздраве Газы.

Израиль ударил по главной больнице севера Газы — «Кемаль Адван». Медицинский персонал, и без того перегруженный, заявил, что израильские военные атаковали без предупреждения, прямо во время хирургических операций.

«Мы ежедневно теряем пациентов, которые могли бы выжить при наличии надлежащих ресурсов», — заявил Хусам Абу Сафия, директор клиники. Он также отметил острую нехватку продовольствия, воды и медикаментов.

Северные города Джебалия, Бейт-Лахия и Бейт-Ханун остаются в осаде — израильские силы ежедневно сносят десятки домов и ведут обстрелы жилых кварталов. Палестинцы обвиняют Израиль в попытке окончательно обезлюдить этот район, чтобы создать буферную зону.

Ранее израильские СМИ обнародовали «‎план генералов»‎, который предполагает полную зачистку севера Газы от палестинцев и возвращение на эти территории израильских поселенцев. Нелегальные поселенцы создали ряд форпостов в Газе с 1960-х по 2005 год. После «‎одностороннего размежевания»‎ в 2005 году все израильские поселенцы покинули Газу. Однако теперь ультраправые министры из коалиции Нетаньяху призывают отменить это решение и заново оккупировать сектор.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался комментировать «‎план генералов»‎ во время визита в Газу 19 ноября, однако заявил, что не даст ХАМАС сохранить контроль над эксклавом после конфликта.